نيفيل يتوقع رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يرى جاري نيفيل لاعب المنتخب الإنجليزي الأسبق أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول سيغادر ملعب آنفليد نهاية الموسم الجاري.

وقال نيفيل خلال حديثه لقناة "Sky Bet" مع أسطورة ليفربول جيمي كاراجر: "أعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول خلال الأشهر الـ 12 المقبلة ، أستطيع أن أتكهن بذلك".

وأضاف: "كاراجر يعرف ولكن لن يقول، أستطيع أن أرى هذا يحدث، تعرف متى يحب اللاعب الخروج".

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صلاح قضى في صفوف ليفربول موسمين منذ انضمامه إلى ملعب آنفليد مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي.

وحصل "مو" على العديد من الألقاب الفردية خلال الموسمين الماضيين أبرزها لقب أفضل لاعب أفريقي، أفضل لاعب في إنجلترا وأفضل لاعب في ليفربول إلى جانب لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليين.

جدير بالذكر أن صلاح افتتح الموسم الجاري بالمشاركة في فوز فريقه على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف، كما يستعد لخوض مباراة السوبر الأوروبي مساء اليوم الأربعاء أمام تشيلسي.