قائمة الزمالك.. ظهور 7 صفقات.. و8 غيابات أمام بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق نادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد للظهور أمام فريق ديكاداها الصومالي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن ذهاب دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر أن تقام على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

وشهدت قائمة الزمالك ظهور 7 صفقات بداية من ثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي بالإضافة إلى محمد عبد الشافي وكريم بامبو وإسلام جابر وأشرف بن شرقي بجانب الثنائي العائد من الإعارة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد.

في المقابل، شهدت القائمة غياب كل من مصطفى فتحي وخالد بوطيب وإسلام جابر وطارق حامد وفرجاني ساسي لعدم الجاهزية، وعبد الله جمعة وأيمن حفني للإصابة بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته بالمشاركة في الأدوار التمهيدية.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمدي النقاز - حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إسلام جابر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد - عمر السعيد.