غدًا..سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية، في السادسة مساء غد الخميس، على بتروسبورت أمام فريق وادي دجلة، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق دوري الدرجة الثانية.

وكان الفريق عاد للتدريبات أمس الثلاثاء، بعد أن منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق لاعبيه راحة سلبية من التدريبات في أجازة عيد الأضحى المبارك لمدة يومين.

وكان الفريق خاض عددا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية أهمها أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، و الباطن السعودي، و منتخب السودان الأوليمبي ونجران السعودي، وانتهت جميعهم بالتعادل، قبل أن يفوز على فريق جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف.