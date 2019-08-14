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شاهد مباراة منتخب العراق أمام البحرين بنهائي بطولة غرب آسيا

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 تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة منتخب العراق والبحرين، التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب كربلاء، في نهائي بطولة غرب آسيا،

يذكر أن منتخب البحرين كان أول المتأهلين لنهائي البطولة هذا العام ، حيث تمكن المنتخب البحريني من التأهل الى المباراة النهائية عقب

تصدره مجموعتة الثانية، حيث استطاع الأحمر البحريني من الفوز في مبارتين، والتعادل في واحدة، لصبح المنتخب البحريني على الصدارة بلا منافس ، ويتأهل للمباراة النهائية.

أما أسود الرافدين المنتخب العراقي فقد تمكن من التأهل

للمباراة النهائية عقب وصوله للنقطة العاشرة، بعد أن أنهى مباريات دوري المجموعات وهو في المركز الأول للمجموعة الأولى، حيث كان يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الأولى، والتي ضمت 5 منتخبات واستطاع من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراة واحدة والوصول الى النقطة العاشرة التى قادته الى المباراة النهائية امام البحرين اليو الاربعاء .

شاهد المباراة..

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