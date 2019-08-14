ماني: ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم

يرى ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وأنه أفضل لاعب في العالم.
وأضاف ماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي: " ميسي أفضل لاعب في العالم والجميع يعلم ذلك،وكم هو لاعب جيد".
وتابع:" ميسي يستحق الحصول على الكرة الذهبية".
وينافس ماني هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، هو وزميله محمد صلاح، ميسي على الكرة الذهبية لهذا، بالإضافة إلى زميلهم بالفريق، المدافع الهولندي فيرجيل فاندايك، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وهاري كين مهاجم توتنهام، وإيدين هازارد نجم تشيلسي، و دي ليخت مدافع يوفنتوس، وفرانكي دي يونج لاعب برشلونة، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وكان الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، حصد جائزة الأفضل في العام الماضي.
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