منتخب ناشئي اليد يواجه إيسلندا في ربع نهائي بطولة كأس العالم

فاز المنتخب الإيسلندي على الياباني بنتيجة 39-34، ضمن في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لليد للناشئين المقامة حاليًا بمقدونيا، ليواجه المنتخب المصري في دور ربع النهائي. المقامة حاليًا بمقدونيا، ليواجه المنتخب المصري في دور ربع النهائي. وكان منتخب مصر لكرة اليد للناشئين اكتسح نظيره السلوفيني بنتيجة 30/23، وقدم منتخب مصر مباراة مميزة ليتأهل عن جدارة إلى دور الثمانية من البطولة، ليواجه إيسلندا.

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