رونالدو يغيب عن مباراة يوفنتوس الودية بسبب الإصابة

يغيب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن مباراة فريقه أمام فيلار بيروسا الودية، استعدادا للموسم الكروي الجديد. أشار موقع يوفنتوس إلى أن رونالدو يعاني من إرهاق عضلي ولن يشارك في المباراة التقليدية ليوفنتوس قبل كل موسم. رونالدو يعاني من إرهاق عضلي ولن يشارك في المباراة التقليدية ليوفنتوس قبل كل موسم. ويستعد يوفنتوس لمواجهة بارما في المباراة الافتتاحية بالدوري الإيطالي، يوم السبت الموافق 24 أغسطس. Advertisements وتوج اليوفي بلقب الدوري الإيطالي في آخر 6 سنوات منذ موسم 2011/2012.

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