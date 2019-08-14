أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن بالدوري الإنجليزي

أشاد أيان رايت أسطورة أرسنال الإنجليزي بمحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وقدراته التي أظهرها في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام.
وأضاف إيان رايت في تصريحاته لإذاعة "بي بي سي" البريطانية: "ٍأخبركباللاعب الذي يعجبني حاليًا، تريزيجيه لاعب أستون فيلا، اعتقد أنه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
وتابع :"شاهدته أمام توتنهام قدّم أداءً جيدًا كان يلعب بدونأي خوف رغم أنها مباراته الأولى في البريميرليج".
ولعب تريزيجيه أولى مبارياته في البريميرليج مع أستون فيلا وقدم أداءًا طيبًا أمام السبيرز قبل أن يخرج في الدقيقة 59.
وخسر أستون فيلا أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما كان متقدمًا في النتيجة بالشوط الأول بهدف دون رد.
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