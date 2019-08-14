طارق يحيى يعلن عن قائمة الزمالك أمام بطل الصومال

أعلن طارق يحيي ، المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق ، المسافرة الى الاسكندرية ، اليوم الأربعاء ، لمواجهة بطل الصومال ، بعد غد الجمعة ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب .

وضمت قائمة الزمالك ، التي ستدخل معسكر مغلق اليوم بالاسكندرية كلا من : محمد عواد – محمد ابو جبل - محمد صبحى في حراسة المرمى محمود علاء - محمود حمدى الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - حازم امام - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع حازم امام - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - محمود شيكابالا - يوسف اوباما - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - احمد زيزو - اسلام جابر في خط الوسط عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم

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