أسطورة مانشستر يونايتد: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم

أكد جاري نيفيل، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول سيرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نيفيل أسقط قنبلة بتصريحه حولرحيل محمد صلاح مع نهاية الموسم، وأن مسيرة المهاجم المصري في آنفيلد ستنتهي قريبًا.
وأضافت الصحيفة "نقلاً عن تصريحات خلال تواجد نيفيل في برنامج SkyBet ، فإن نيفيل تحدث عن رحيل صلاح في الأشهر الـ 12 المقبلة".
يذكر أن محمد صلاح إنضم لصفوف ليفربول منذ موسمين، تمكن خلالهم من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وكذلك قيادته للريدز لتحقيق لقب دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي.
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