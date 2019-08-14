رئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول: انضمام مصر أعطي إضافة كبيرة لنا

اجتمع مساء اليوم بالعاصمة التونسية تونس، أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول، برئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير بمقر الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول، وقد قام رئيس الاتحاد الأفريقي أشرف بن صالحة بتقديم التهاني باسمه وباسم كل أعضاء الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول لرئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير.

وأضاف أشرف بن صالحة، أن انضمام مصر يعتبر إضافة كبيرة جدا للعبة الميني ليس فقط علي الصعيد الأفريقي بل وأيضًا علي الصعيد العربي نظرًا لثقل مصر الكبير كبلد رائد في مختلف الرياضات وأكد أننا سندعم

مصر وأحمد سمير عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي ورئيس لجنة التطوير والاستراتيجيات في الاتحاد الأفريقي نظرًا لأهمية مصر بالنسبة لنا.

وأكد أن طلب الزميل أحمد سمير لاستضافه عديد البطولات بالقاهرة للتعريف باللعبة لدي الجماهير المصرية والشباب عشاق الرياضة لقي منا جميعًا كل ترحاب وخاص بطولة كأس العالم للأندية 2020 ونيابة عن شخصي كرئيس للاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول سنسعي بكل قوة لتستضيف مصر كأس العالم للأندية في مستهل

صيف 2020 والتي ستستضيفها أفريقيا للمرة الأولي.

وتوجه رئيس الاتحاد المصري أحمد سمير بالشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول علي دعمهم الكبير طوال الفترة الماضية حتي أشهر الاتحاد رسميًّا في مصر ولقد ناقش الطرفان سبل دعم اللعبة في مصر من خلال الدورات التدريبية للحكام والمدربيين والإداريين والتحضير لإطلاق الموسم الأول لبطولتي الدوري والكأس المصري للميني فوتبول.

الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد المصري أحمد سمير سيكمل جولته التي استهلها بزيارة الاتحاد الأفريقي ولقائه برئيس الاتحاد الأفريقي بتونس ليتوجه يوم السبت المقبل إلي العاصمة اللبنانية بيروت للقاء رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول أحمد دنش بمقر الاتحاد العربي ببيروت للسعي لاستضافة مصر البطولة العربية للميني فوتبول للمنتخبات في مطلع يناير القادم .