تقرير | لوكاكو يُزاحم رونالدو على وصافة نيمار!

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اقتحم الدولي البلجيكي “روميلو لوكاكو” لائحة أغلى 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم من حيث رسوم الانتقال المتراكمة، بفضل رحيله عن مانشستر يونايتد وإلتحاقه بصفوف نادي الإنتر الإيطالي مطلع هذا الأسبوع نظير 73 مليون جنيه إسترليني.

ويزاحم لوكاكو الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” على المركز الثاني خلف متصدر هذه اللائحة “نيمار جونيور” الذي يستطيع الابتعاد أكثر في القمة إذا ما حقق مبتغاه ونجح في إقناع باريس سان جيرمان بتركه يعود إلى فريقه السابق “برشلونة” أو الانتقال إلى ريال مدريد.

روميلو لوكاكو /26 عامًا/ بدأ سلسلة تنقلاته في سن مُبكرة عندما انضم لتشيلسي من آندرلاخت البلجيكي وعمره 17 عامًا فقط، مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني عام 2011.

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بعد ثلاث سنوات قضاهم معارًا من تشيلسي بين ناديي وست بروميتش البيون وإيفرتون، قام الأخير بشراء عقده من تشيلسي مقابل 30 مليون إسترليني.

وفي الميركاتو الصيفي 2017 أحضره مانشستر يونايتد من الجوديسون بارك مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وها هو ينتقل بـ 73 مليون إسترليني للإنتر، ليرتفع إجمالي تنقلاته في الفترة من 2011 إلى 2019 لحوالي 183 مليون جنيه إسترليني، ليحتل المركز الثالث في قائمة الرسوم المتراكمة خلف نيمار ورونالدو.

ويتصدر نيمار القائمة بمجموع 278 مليون جنيه إسترليني أنفقت عليه من برشلونة وباريس سان جيرمان.

لكن الفضل يرجع لانتقاله القياسي لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 بمبلغ 198 مليون جنيه إسترليني، علاوة على انتقاله المذهل في سن مُبكرة للغاية من سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013 بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني بعد منافسة قوية بين برشلونة وتشيلسي ويوفنتوس ومانشستر سيتي وريال مدريد على توقيعه آنذاك.

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ويحتل الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا والهداف التاريخي لريال مدريد ومنتخب البرتغال والفائز بخمس كرات ذهبية “كريستيانو رونالدو” المركز الثاني في هذه القائمة مقابل 207 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل رونالدو بمبلغ 17 مليون جنيه إسترليني لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2003 لارتداء الرقم 7 بدلاً من ديفيد بيكهام، قبل أن ينتقل لصفوف ريال مدريد في صفقة قياسية بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني عقب خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 أمام برشلونة في الملعب الأولمبي بروما.

وفي الصيف الماضي (2018)، أكمل رونالدو انتقاله إلى السيدة العجوز “يوفنتوس” بمبلغ 99 مليون جنيه إسترليني.

وأمام لوكاكو فرصة حقيقية ليكون وصيفًا لنجم البرازيل “نيمار” في هذه اللائحة المميزة، فلا يفصله سوى 20 مليون جنيه إسترليني ويتجاوز كريستيانو رونالدو، لكن يجب أن يعتزل رونالدو في تورينو وينتقل هو خلال السنوات القادمة بمبلغ يفوق الـ 19 مليون إسترليني، وهذا أمر وارد الحدوث فلم يتجاوز بعد عامه الـ 26.

ويأتي المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا “كيليان مبابي” في المركز الرابع بعد انتقاله بمبلغ 162 مليون جنيه إسترليني من موناكو إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2018.

أما المهاجم الإسباني “آلفارو موراتا” فبطريقة ما احتل المركز الخامس، إذ قام بعدة تحركات على مدار الثلاث سنوات الماضية وصلت لـ 161 مليون جنيه إسترليني، رغم مستواه المتدهور وتخبطه الملحوظ أمام منطقة الجزاء، وضعف معدلاته التهديفية منذ رحيله عن يوفنتوس للعودة إلى ريال مدريد في صيف 2016.

ويأتي متخبط آخر من بعد آلفارو موراتا، ألا وهو الأرجنتيني “أنخل دي ماريا” الذي يصل إجمالي رسوم تنقله لـ 161 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل الفرنسي الموهوب “أنطوان جريزمان” المركز السابع بـ 157 مليون جنيه إسترليني، والفضل يرجع للمبلغ الضخم الذي أنفقه برشلونة لضمه من أتلتيكو مدريد في صيف 2019، حيث بلغ 108 مليون جنيه إسترليني.

ويتبع جريزمان أسطورة السويد “زلاتان إبراهيموفيتش” في المركز الثامن بإجمالي تنقلات بلغ 152 مليون إسترليني، ومن بعده البرازيلي فيليب كوتينيو بـ 146 مليون إسترليني، وفي المركز العاشر الأرجنتيني جونزالو هيجوايين بـ 143 مليون إسترليني.