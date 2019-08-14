رياضة | وادي دجلة يصدم الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يصدم الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة نادي وادي دجلة على إستمرار محمد عبد العاطي نجم وسط الفريق، خلال الموسم الجديد.

كما اتفق محمد عبد العاطي مع الإدارة والجهاز الفني على غلق ملف الرحيل نهائيًا والتركيز مع الفريق استعدادًا للموسم القادم.

وقد سعى بيراميدز والزمالك للحصول على خدمات اللاعب، ولكن تم الاستقرار على بقاء عبد العاطي ضمن صفوف وادي دجلة.

يذكر أن محمد عبد العاطي ظهر بشكل مميز في الموسم المنقضي مع فريق وادي دجلة، حيث يجيد أداء الواجبات الدفاعية والهجومية وظهر بشكل مميز في الدوري المصري.