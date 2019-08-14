رياضة | إتحاد الكرة يضم أسماء جديدة للجنة المسابقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتحاد الكرة يضم أسماء جديدة للجنة المسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عامر حسين، بالإستقرار على إدخال عدد من الأسماء باللجنة قبل إنطلاق منافسات الموسم الجديد 2019 – 2020.

وتواجد كلاً من اللواء محمد طه مسؤول أمن الملاعب السابق باتحاد الكرة، وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود هاني عضو لجنة المسابقات بالقسم الثاني وشوقي عبدالشافي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وهم الأسماء الجديدة للجنة المسابقات.

وتبدأ مسابقة الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز في منتصف الشهر المقبل، في حين لا يزال تلعب مباريات بطولة كأس مصر من الموسم المنقضي والتي من خلالها سيواجه الأهلي يوم السبت المقبل فريق بيراميدز على ستاد برج العرب بدور الـ16، في حين يواجه الزمالك نظيره فريق مصر للمقاصة بدور الـ8 يوم 28 من شهر أغسطس الجاري.