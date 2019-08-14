رياضة | وسيلة ريال مدريد الذكية للحصول على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسيلة ريال مدريد الذكية للحصول على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن لجوء ريال مدريد لوسيلة ذكية للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.

ووتبعا للصحيفة الإسبانية"سبورت" فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يستعد لدخول البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن صفقة ضم نيمار إلى النادي الملكي.

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وأوضحت الصحيفة إلى أن رئيس النادي الملكي حصل على موافقة مدرب ريال مدريد زيدان لرحيل فينيسيوس من أجل الحصول على نيمار.

وحاول ريال مدريد قبل ذلك، إدخالجاريث بيل ولوكا مودريتش وإيسكو في صفقة نيمار، ولكن اللاعبين الثلاثة رفضوا الرحيل عن المرينجي والذهاب لباريس.

ويأمل ريال مدريد أن يكون الوضع مختلفًا مع البرازيلي فينيسيوس، كما أن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان معجب به كثيراً، كما أن قيمته السوقية لاتزيد عن 70 مليون يورو.