رياضة | ماركا الإسبانية: زيدان يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا الإسبانية: زيدان يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأمور بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني والرئيس فلورنتينو بيريز تسوء يومًا بعد يوم، في ظل رغبة المدرب العارمة في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن علاقة زيدان وبيريز انهارت، فالمدرب سوق يقدم استقاله إن لم يأتي بوجبا إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فأن إدارة مانشستر يونايتد قررت عدم بيع بوجبا بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.