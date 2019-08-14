رياضة | موعد مباراة مصر وآيسلندا في دور الـ8 بمونديال اليد للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وآيسلندا في دور الـ8 بمونديال اليد للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة موعدًا ناريًا مع نظيره الآيسلندي، غدا الخميس، في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في مقدونيا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم للناشئين، بعدما تغلب على منتخب سلوفينيا بنتيجة 23/30 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة، بينما تخطي منتخب أيسلندا نظيره الياباني بنتيجة 39/34.

وكان منتخب مصر تصدر ترتيب مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط من 4 إنتصارات علي (السويد - تايوان - المجر - كندا)، بينما خسر أمام (فرنسا)، وحقق إنتصارًا هامًا على حساب منتخب سلوفينيا في دور الـ16 اليوم، ليتأهل لدور الثمانية في إنجاز تاريخي لمصر.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الآيسلندي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدًا الخميس 15 أغسطس، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا.