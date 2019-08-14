رياضة | باول لويس الصحفى الفرنسي لـ " الخليج 365 الرياضي" : على برشلونة دفع 250 مليون يورو للحصول على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باول لويس الصحفى الفرنسي لـ " الخليج 365 الرياضي" : على برشلونة دفع 250 مليون يورو للحصول على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح موقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي غامض بعد العروض التى تلقاها من برشلونة وريال مدريد للرحيل إليهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتشير عدة تقارير صحفية إسبانية وفرنسية أن اللاعب أصبحت أيامه معدودة فى فرنسا ويريد الرحيل وخوض تحدي جديد، لذلك حرص " الخليج 365 الرياضي" على الحديث مع الصحفى الفرنسي " باول لويس" بصحيفة "ليكيب" الأشهر فى فرنسا عن موقف النجم البرازيلي.

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وقال باول لويس فى تصريحات خاصة :" أعتقد أن نيمار أصبح قريب جداً من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف :" أعتقد أن نيمار يفضل الإنتقال لصفوف فريقه القديم برشلونة الإسبانى ولكن إذا تم ذلك دون وجود أى لاعبين فى الصفقة سيكون على برشلونة دفع 250 مليون يورو للتعاقد مع نيمار ".

وتابع :" من الممكن أن يدخل لاعب برشلونة البرازيلي فيليب كوتينيو ضمن الصفقة ويكون المبلغ المطلوب أقل من 250 مليون يورو لبيع نيمار للبارسا ولكن أؤكد إذا لم يدفعوا برشلونة المبلغ المطلوب نيمار وقتها سيبقي فى صفوف باريس ولكن لن يلعب مع الفريق ".