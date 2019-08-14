رياضة | صحيفة إيطالية تكشف موعد الظهور الأول لإسماعيل بن ناصر مع ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إيطالية تكشف موعد الظهور الأول لإسماعيل بن ناصر مع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق ميلان الإيطالي مشاركته الأولى مع الفريق، وذلك عقب انتقاله إلى النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا، إن إسماعيل بن ناصر وليو دوارتي سيشاركان لأول مرة بقميص ميلان في المباراة الودية ضد تشيزينا السبت المقبل.