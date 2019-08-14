رياضة | رئيس برشلونة يُقدم نيمار لريال مدريد على طبق من ألماظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يُقدم نيمار لريال مدريد على طبق من ألماظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير إعلامية اسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لن يجتمع مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة "ليفربول" كما كان مقررًا لاستكمال المفاوضات بخصوص صفقة البرازيلي نيمار.
ووفقًا لبرنامج "الشرينجيتو" الشهير أن رئيس برشلونة لن يحضر إجتماع رابطة الأندية الأوروبية، المقرر إنعقاده في مدينة ليفربول الإنجليزية يومي 15، 16 من شهر أغسطس الجاري، وبالتالي لن يلتقي ناصر الخليفي كما كان مقررًا.
وكانت تقارير صحفية أكدت أن بارتوميو سوف يعقد اجتماعًا مع الخليفي في مدينة ليفربول الإنجليزية علي هامش اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، وذلك لاستكمال المفاوضات بشأن عودة البرازيلي "نيمار" للنادي الكتالوني، ولكن اللقاء بينهما لن يتم بعد قرار رئيس البارسا بعدم حضور الاجتماع.
ويسعي نادي برشلونة الاسباني للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث طلب النادي الباريسي 120 مليون يورو والثنائي سيميدو وفيليب كوتينيو للموافقة على عودة اللاعب للنادي الكتالوني.
وكان "نيمار" انتقل إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي 222 مليون يورو.