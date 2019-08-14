رياضة | رئيس برشلونة يُقدم نيمار لريال مدريد على طبق من ألماظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يُقدم نيمار لريال مدريد على طبق من ألماظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لن يجتمع مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة "ليفربول" كما كان مقررًا لاستكمال المفاوضات بخصوص صفقة البرازيلي نيمار.

ووفقًا لبرنامج "الشرينجيتو" الشهير أن رئيس برشلونة لن يحضر إجتماع رابطة الأندية الأوروبية، المقرر إنعقاده في مدينة ليفربول الإنجليزية يومي 15، 16 من شهر أغسطس الجاري، وبالتالي لن يلتقي ناصر الخليفي كما كان مقررًا.

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