رياضة | الإنذار الأخير من ميسي إلى نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنذار الأخير من ميسي إلى نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، حذر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ميسي طالب البرازيلي نيمار بعدم الانتقال للفريق الملكي، والانتظار حتي نهاية مفاوضات برشلونة مع إدارة باريس بشأن عودته إلى البلوجرانا من جديد.

ويسعي ميسي لإعادة نيمار من جديد إلى برشلونة، حيث طالب جوسيب ماريا بارتاميو رئيس البرسا بتسريع المفاوضات مع الباريسيين من أجل عودة اللاعب البرازيلي إلى كامب نو.

وأوضحت تقارير صحفية حسب ما ذكره برنامج "خوغونيس" الإسباني، بأن فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد يسعي هو الأخر لضم نيمار إلى صفوف الفريق الملكي.