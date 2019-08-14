رياضة | الخليج 365 الرياضي يحاور ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يحاور ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد ضياء عبد الصمد المدير الفني الحالي لفريق الداخلية، أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كما إنضم لمنتخب مصر للشباب، ولعب للترسانة، والقناة والشرقية، قبل إعتزال كرة القدم والإتجاة للتدريب.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حوراً مع عبد الصمد، المدير الفني الحالي للداخلية، للتعرّف منه عن قرب عن استعدادات الداخلية للموسم الجديد.

* ماذا عن مشوارك الكروي؟.

*بدأت لعب الكرة في ناشين الاهلي تحت 13 سنة وتدرجت حتى لعبت في الدرجة الأولى مع الكابتن محمود الجوهري في مباراة كأس مصر الشهيرة والفوز على فريق الزمالك تم الترسانة تم الاسماعيلي في نهائي الكأس

وكنت أساسياً في ثلاث مباريات واديت أداء جيد من أدى إلى زيادة قناعة مجلس الإدارة بقيادة الكابتن صالح سليم

وأصبحت كابتن منتخب مصر تحت 17 سنة و19 سنة، تم التحقت بكلية الشرطة وابتعدت عن الكرة وجاء لى الكابتن عادل طعميه الذى كان مكلف من الكابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلى حتى استقيل من الكلية ولكن رغبة والدي البقاء في الكلية حتى التخرج.

تم لعبت لنادي الترسانة تحت قيادة حسن الشاذلى ومصطفى رياض ولعبت خمس مواسم، تم لعبت مع فريق القناة مع فؤاد شعبان لمدة موسم، وموسم مع فريق الشرقية في القسم الثاني.

*ماذا عن مشوار التدريب بعد الاعتزال؟

التحقت أول مرة بالجهاز الفني لنادي اتحاد الشرطة مع الكابتن علاء عبد العال بعد ما أقنعنى بالانضمام للجهاز الفني للفريق في وجود اللواء محمد صبيح وكان الفريق في القسم الثالث وتم صعود الفريق للدورى الممتاز.

ثم الصعود مرة أخرى مع الكابتن علاء عبد العال بفريق الداخلية من القسم الثالث إلى الدوري الممتاز تم استقال عبد العال، تم عملت مع خالد القماش وفتحي مبروك بالداخلية، تم انتقلت لنادي اتحاد الشرطة كمدير فني

تم العودة مرة أخرى لفريق الداخلية مع فاروق جعفر تم اعتذر جعفر وتم تعينى كمدير فني.

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ثم توليت منصب المدير الفني لاتحاد الشرطة قبل 10 جولات على نهاية وكان الفريق مهدد بالهبوط وأحتل الفريق المركز السادس.

ثم عملت مدير فني للداخلية الموسم الماضي بعد تأكد من هبوط الفريق واستمرارى كمدير فني في العام المقبل.

*ماذا عن الجهاز المعاون ؟

اللواء عثمان دسوقي مشرف عام على الفريق، مجدى سعد مدرب عام، حسام عبد الجواد مدرب، محمد أبو السعود مدرب حراس مرمى، محمود شكري مدير إدارى.

* ماهي الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها ؟

تم التعاقد مع 8 لاعبين وهم: عبد الفتاح دوجبا، أحمد سعد، اسماعيل بامبا، وائل فراج، أحمد هشام، مصطفى ابراهيم، محمد الكومى،أحمد كمال، محمد رزق، وفي طريق العودة مرة أخرى أحمد تمساح.

* ماذا عن دعم مجلس الإدارة ؟

وقوف اللواء عثمان دسوقي المشرف على الفريق موقف قويأ جدأ لعدم بيع اللاعبين وحافظ على اللاعبية القوام الأساسي للفريق مع الضغط من فرق أخرى لشراء اللاعبين

* موقف الفريق بالنسبة للصعود؟

فريق الداخلية فريق كبير والفريق هبط من الدورى الممتاز لأسباب كثيرة لا اريد أن أذكر الحكام ولكن ربنا عايز كده، وإن شاء الله الفريق يقدر ينافس على الصعود في وجود أكثر من فريق مثل بتروجيت والترسانة والقناة والنصر ونجوم المستقبل وكوكاكولا، واتمنى من الله الصعود في الموسم المقبل.