رياضة | مفاجأت في قائمة الزمالك لمواجهة بطل الصومال بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة الزمالك لمواجهة بطل الصومال بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق يحيي، المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق، المسافرة إلى الاسكندرية، اليوم الأربعاء، لمواجهة بطل الصومال، بعد غد الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب.

وضمت قائمة الزمالك ، التي ستدخل معسكر مغلق اليوم بالاسكندرية كلا من :

محمد عواد – محمد أبو جبل - محمد صبحى في حراسة المرمى

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محمود علاء - محمود حمدى الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - محمود شيكابالا - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - احمد زيزو - اسلام جابر في خط الوسط

عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم