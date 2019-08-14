رياضة | المعلق الإنجليزى سام ماتيرفيس لـ "الخليج 365 الرياضي" : ليفربول سيتوج بالسوبر الأوروبي ويكشف عن الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

كشف المعلق الإنجليزى الشهير بقنوات Itv Sport "سام ماتيرفيس" عن توقعاته لبطل السوبر الأوروبي اليوم بين ليفربول وتشيلسي والمقرر إقامته على ملعب فودافون بارك بإسطنبول العاصمة التركية.

وتحدث ماتيرفيس لـ "الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" أتوقع أن يفوز ليفربول اليوم بلقب السوبر الأوروبي على تشيلسي، ليفربول يتمتع بالإستقرار عن تشيلسي وأفضل خلال الفترة السابقة".

وعن صراع الكرة الذهبية هذا العام بين ثلاثي ليفربول الدولى المصري محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والهولندى فيرجيل فان دايك، قال :" أتوقع فى حال تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي ربما يكون المرجح من الثلاثي لاعبي ليفربول هو المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك ".

ويذكر أن ليفربول توج هذا العام بلقب دورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسيبير بينما فاز تشيلسي بلقب الدورى الأوروبي على حساب أرسنال