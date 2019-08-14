رياضة | ميسي يحاول اللحاق بلقاء أتلتيك بلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحاول اللحاق بلقاء أتلتيك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مواصلة ​ برشلونة ​ استعداداته للموسم الجديد الذي سيبدأه بمواجهة اتلتيك ​بيلباو​ في الجولة الأولى من ​ الدوري الإسباني ​.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الثنائي فرينكي ​دي يونج​ وجان كلير توديبو اللذان غابا عن مران أمس عادا للتدريبات الجماعية تحت قيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه مازال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد البرسا غائبا عن تدريبات الفريق وأنه يتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى تواجد عدد من لاعبي فريق الشباب أبرزهم ريكي بويج وكارليس بيريزن وأبيل رويز الذين لم يتم حسم مستقبلهم قبل انطلاق الموسم الجديد.