رياضة | باريس يشترط نجم ريال مدريد للتخلي عن نيمار!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يشترط نجم ريال مدريد للتخلي عن نيمار! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي ​ليوناردو​ المدير الرياضي لباريس ​سان جيرمان​ الفرنسي طلب من إدارة ريال مدريد الاستغناء عن البرازيلي ​فينيسيوس​ جونيور للموافقة على التخلي عن ​نيمار​ إلى الملكي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن المفاوضات مازالت قائمة بين برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نيمار قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو وافق على التخلي عن نيمار للملكي لكنه يريد إدراج فينيسيوس في الصفقة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الملكي رفضه التخلي عن نجمه البرازيلي لأنه يعتبر عنصر أساسي لمستقبل الفريق.