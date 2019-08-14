رياضة | سوبر ليفربول وتشيلسي الاوروبي يُنهي " إحتكار " الإسبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوبر ليفربول وتشيلسي الاوروبي يُنهي " إحتكار " الإسبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء مباراة كأس السوبر الأوروبي تلك التي تجمع بين ليفربول حامل لقب دوري الأبطال مع تشيلسي الفائز باليوروباليج على ملعب إستاد فودافون أرينا في العاصمة التركية إسطنبول.

وعلى الرغم من أن البطولة شهدت سابقاً مواجهات لأندية من بلد واحد إلا أنه لم يسبق لأي فريقين من إنجلترا مواجهة بعضهما البعض.

وخلال السنخ الماضية لعبت 7 مباريات وكان الطرفان من بلد واحد وكان للإسباني الظهور الأكبر بواقع خمسة مناسبات كاملةً.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على السبعة نهائيات التي أقيمت بين أندية من نفس البلد

1- ميلان وسامبدوريا البداية كانت في العام 1990 حيث تواجه فريقا ميلان وسامبدوريا من إيطاليا وكانت البطولة وقتها تنص على إقامة مباراتين بنظام الذهاب والإياب ونجح الروسونيري في الفوز باللقب بعد التعادل ذهاباً بهدف لكل فريق والفوز بثنائية نظيفة في لقاء الإياب. 2- ميلان وبارما ولم تمضي سوى ثلاثة سنوات فقط حتى تقابل ميلان مع فريق إيطالي هذه المرة كان بارما ونجح الميلان في الفوز ذهاباً بهدف واحد مقابل لا شيء قبل أن يقلب بارما الطاولة وينجح في إقتناص اللقب بالفوز في ملعب سان سيرو إياباً بهدفين مقابل لا شيء. 3- إشبيلية وبرشلونة Advertisements تحولت البطولة من مباراتين إلى مباراة واحدة فقط وظهرت المباراة الثالثة لفرق من نفس البلد بين إشبيلية وبرشلونة عام 2006 ونجح وقتها الفريق الأندلسي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليحققوا اللقب من بين أنياب ميسي ورفاقه. 4- ريال مدريد وإشبيلية وفي عام 2014 تواجه ريال مدريد وإشبيلية ونجح الملكي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي جمعت الفريقان في مدينة كارديف لينجح الملكي في تحقيق اللقب بعد غياب طول للغاية. 5- برشلونة وإشبيلية واصل إشبيلية ظهوره في مباريات السوبر الأوروبي للموسم الثاني توالياً وإصطدم هذه المرة في وجه العملاق الكتالوني برشلونة ونجح ميسي في قياده فريقه للفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة دراماتيكية للغاية شهدت تسجيل ثلاثة أهداف من ركلات حرة مباشرة. 6- إشبيلية وريال مدريد واصل الفريق الأندلسي ظهوره في السوبر الأوروبي للموسم الثالث توالياً هذه المرة إصطدم بالعملاق الملكي ريال مدريد للمرة الثانية خلال 3 أعوام فقط ونجح رونالدو في قيادة فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سيناريو مجنون ومثير. 7- ريال مدريد وأتلتيكو مدريد آخر المباريات النهائية التي جمعت فرق إسبانية كانت في العام 2018 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ونجح وقتها فريق دييجو سيميوني في تحقيق اللقب بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحرم كتيبة زين الدين زيدان من تحقيق اللقب الثالث لهم توالياً.

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