رياضة | يوفنتوس يحدد سعر تخليه عن نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد سعر تخليه عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن حدد سعر تخليه عن نجمه الفرنسي بليز ​ماتويدي​ الذي يقترب من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز هذا الصيف.



وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ماتويدي خرج من خطط ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.



وأكد الموقع الإيطالي أن ​موناكو​ من أبرز المهتمين بضم النجم الفرنسي بالإضافة إلى دانييلي روجاني مدافع اليوفي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس طلب الحصول على 20 إلى 25 مليون يورو للتخلي عن ماتويدي نجم باريس سان جيرمان السابق هذا الصيف.