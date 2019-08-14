اونلاين | كورة لايف Istanbul مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار Super Cup رابط تابع ليفربول (صلاح) KORAGOL

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ينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة يلا شوت بلس مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي في اسطنبول التركية في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي جودة عالية رابط كورة لايف بدون تقطيع.

يدخل ليفربول لقاء اليوم بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على توتنهام في اللقاء النهائي، فيما فاز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بالفوز على أرسنال ليصدم الثنائي الإنجليزي في موقعة السوبر الأوروبي، مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي رابط يلا شوت الجديد بث مباشر كورة ستار اليوم الاربعاء الموافق 14-8-2019.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة:

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تبدأ مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون المباراة منقولة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط، مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم كورة أونلاين 14-8-2019 بث مباشر كورة HD

التشكيلة المتوقعة لموقعة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي اليوم:

ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول مباراة تشيلسى اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أدريان فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفى خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

فى حين ينتظر أن يدخل فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسى مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلاً من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.