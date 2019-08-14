اونلاين | يلا شوت ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Liverpool Vs Chelsea كورة يوتيوب رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بتاريخ 14-08-2019 كأس السوبر الأوروبي

تنطلق مباراة ليفربول مع تشيلسى مساء اليوم فى توقيت الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المصرى وهو يوافق توقيت العاشرة مساءا بالتوقيت فى السعودية حيث تترقب المباراة جماهير الفريقين وعشاق كرة القدم العالمية بث مباشر مباريات اليوم. بطولة السوبر الاوروبى توقيت 21:00 فى القاهرة توقيت 22:00 فى السعودية

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب فودافون أرينا بأسطنبول في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وينقل موقع البوابة نيوز مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر.

ليفربول Vs تشيلسي.

البطولة : كأس السوبر الأوروبي .

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : فودافون أرينا .

المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة :

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في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

ويشارك نادي ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي بعدما توج بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وأوريجي دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضي.

أما تشيلسي فحجز مقعده بعدما توج بطلًا لمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، بعد فوزه في المباراة النهائية على أرسنال بنتيجة 4 – 1، والتي جمعتهما بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان في مايو الماضي

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو اعتلاء منصة التتويج من جديد، بعد خسارة بطولة "الدرع الخيرية" أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس الحالي في المباراة التي جمعتهما بملعب "ويمبلي".