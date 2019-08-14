اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت PLUS رابط كورة لايف ماتش ليفربول وتشيلسي UEFA Super Cup كورة ستار SALAH

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأربعاء صوب ملعب إستاد فودافون أرينا في العاصمة التركية إسطنبول لمتابعة مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تحمل رقم 44 وتجمع بين ليفربول ضد مواطنه تشيلسي.

وتعتبر تلك المرة الأولى تاريخياً التي يلتقي فيها ناديين من إنجلترا في السوبر الأوروبي والمرة الثامنة التي يتواجه فيها طرفي المباراة من بلد واحد.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على جميع المعلومات والأرقام القياسية التي تم تحقيقها في تلك البطولة..

سبعة نهائيات لفرق من نفس الدولة

1. نسخة 1990 تغلب فيها ميلان على سامبدوريا.

2. نسخة عام 1993 تغلب فيها بارما على ميلان.

3. نسخة عام 2006 تغلب فيها إشبيلية على برشلونة.

4. نسخة عام 2014 تغلب فيها ريال مدريد على إشبيلية.

5. نسخة عام 2016 تغلب فيها ريال مدريد على إشبيلية.

6. نسخة عام 2015 تغلب فيها برشلونة على إشبيلية.

7. نسخة عام 2017 تغلب فيها أتلتيكو مدريد على ريال مدريد.

برشلونة وميلان أصحاب الرقم القياسي في التتويج باللقب

ويحمل كلاً من برشلونة الإسباني وإي سي ميلان الإيطالي الرقم القياسي في الحصول على لقب كأس السوبر الأوروبي بواقع خمسة تتويجات لكلاً منهما فيما حصل الريال على أربعة ألقاب وثلاثة بطولات لليفربول وأتلتيكو مدريد وحصل على لقبين كلاً من أياكس وأندرلخت وفالنسيا ويوفنتوس.

برشلونة وأشبيلية أصحاب الرقم القياسي في خسارة لقب السوبر الأوروبي

ويحمل برشلونة رقم قياسي آخر لكنه سلبي هذه المرة حيث يتساوى مع إشبيلية في قائمة أكثر الفرق التي خسرت لقب كأس السوبر الأوروبي بواقع أربعة مناسبات يأتي بعدهم ريال مدريد وبورتو ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى بايرن ميونخ وجميعهم خسروا اللقب في ثلاثة مناسبات.

إسبانيا تتصدر قائمة أكثر الدول تتويجاً بلقب البطولة

وتتصدر إسبانيا قائمة أكثر الدول التي حققت اللقب بواقع خمسة عشر مرة وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بواقع تسعة مرات وإنجلترا سبعة مناسبات فيما حققت أندية بلجيكا اللقب في ثلاثة مناسبات وأخيراً مرتين لهولندا.

مالديني وألفيس أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب السوبر الأوروبي

ويعتبر أسطورة الدفاع الإيطالية المعتزل باولو مالديني أكثر لاعب حصولاً على لقب البطولة مناصفة مع داني ألفيس بواقع أربعة بطولات لكلاً منهما بالإضافة إلى أنهما أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة بواقع خمسة مناسبات لكل منهما.

برشلونة أكثر الأندية مشاركة في البطولة

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يأتي نادي برشلونة الإسباني على رأس قائمة أكثر الأندية التي شاركت في السوبر الأوروبي حيث حقق البلوجرانا الظهور في تلك المباراة تسعة مرات مقابل سبعة مناسبات للثنائي ريال مدريد الاسباني وميلان الإيطالي وستة مرات لليفربول وخمسة لإشبيلية وأربعة للبايرن وتشيلسي وبورتو والمان يونايتد.

جوراديولا وأنشيلوتي أكثر من توج باللقب كمدربين

أكثر من توج بلقب السوبر الأوروبي كمدربين الثنائي بيب جوراديولا وكارلو أنشيلوتي بواقع ثلاثة بطولات لكل منهما وفيما يخص أكثر مدرب ظهر في تلك البطولة فهو السير أليكس فيرجسون والذي قاد مانشستر يونايتد في أربعة مباريات بالبطولة.

تسعة لاعبين يحتلون صدارة الهدافين التاريخين للبطولة

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على النحو التالي :-

1. الهولندي أري هان

2. الأوكراني أوليج بلوخين

3. الإنجليزي ديفيد فيركلوف

4. الألماني جيرد مولر

5. الهولندي روب رينسينبرينك

6. البلجيكي فرانسوا فان در إلست

7. الإنجليزي تيري مكديرموت

8. الكولومبي راداميل فالكاو

9. الأرجنتيني ليونيل ميسي

دييجو كوستا صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة

ويحمل الدبابة الإسبانية دييجو كوستا الرقم القياسي كأسرع هدف في تاريخ البطولة بعد أن نجح في زيارة شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في العام 2018 بعد دقيقة واحدة فقط وتسعة وأربعين ثانية حينما كان يدافع عن ألوان فريق أتلتكو مدريد.

ميسي صاحب الرقم القياسي في الحصول على جائزة أفضل لاعب

ونجح الدولي ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني في أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة السوبر الأوروبي مرتين عامي 2009 و 2015 ليكون اللاعب الوحيد الذي ينجح في تحقيق تلك الرقم.

برشلونة وإشبيلية أكثر مباراة شهدت غزارة تهديفية

وتعتبر مباراة برشلونة ضد إشبيلية 2015 أكثر المباريات التي شهدت غزارة تهديفية بعد أن نجح البلوجرانا في الفوز بخمسة أهداف مقابل اربعة فيما كان أكبر فارق في الاهداف بين إشبيلية وبرشلونة عام 2006 وإنتهت المباراة وقتها بفوز الفريق الأندلسي بثلاثية نظيفة وفاز أتلتيكو مدريد على تشيلسي 4-1 عام 2012.