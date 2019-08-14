شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، صرف مكافأة مالية خاصة، لتحفيز اللاعبين على الإطاحة ببيراميدز يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وتحدث عبدالحفيظ مع لاعبيه عن أن المباراة سيتم التعامل معها بشكل عادى، لافتاً إلى أن الفريق عليه تحقيق الفوز على بيراميدز، خاصة بعدما خسر الفريق في المواجهتين السابقتين في الدورى الموسم الماضى، وأوضح مدير الكرة في جلسته مع اللاعبين أنه اتفق مع مسؤولى النادى على صرف مكافأة مالية كبيرة في حال التتويج بالكأس والجمع بين الثنائية المحلية بعدما توج الفريق ببطولة الدورى الممتاز

فيما استقر الجهاز الفنى على سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق إلى ألمانيا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابة اللاعب التي يعانى منها، وذلك بعد تقرير الجهاز الطبى بقيادة الدكتور خالد محمود، الذي أكد أن اللاعب يعانى من إصابة في الركبة ستؤدى لغيابه عن التدريبات الجماعية لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، وهو ما جعل الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، يستبعده من قائمة الفريق المحلية والإفريقية، وكان سيد عبدالحفيظ خير اللاعب بين التواجد داخل صفوف الأهلى وتحمل النادى تكلفة العلاج أو الرحيل عن النادى ومنحه الاستغناء الخاص به، لكن اللاعب فضل إجراء فحوصات طبية تحت إشراف الخبير الألمانى الذي أجرى عملية الرباط الصليبى لمحمد محمود، لاعب الفريق، وعلى إثر ذلك ستتضح الرؤية بالنسبة للاعب سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل.

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فيما ترك الجهاز الفنى ومسؤولو النادى الحرية لهشام محمد، لاعب وسط الفريق، لتحديد مصيره واختيار الفريق الذي يريد الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكد الجهاز الفنى للاعب أن النادى لن يقف أمام رغبته أو سيعرقل رحيله عن الفريق بسبب التفاصيل المادية، وكان اللاعب تلقى، خلال الفترة الماضية، عرضاً من أحد أندية الدورى الإماراتى، بالإضافة لثلاثة عروض من أندية الدورى الممتاز، وهى: مصر المقاصة وإنبى وسموحة، ولم يحسم اللاعب موقفه.

جاء ذلك في الوقت الذي استقر فيه الجهاز الفنى على قيد الرباعى: سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وأحمد حمدى في القائمة المحلية للموسم الجديد، وبالرغم من رفض حمدى تمديد تعاقده مع الأهلى بدون وضع شرط جزائى إلا أن مارتن لاسارتى طلب قيد اللاعب للاستعانة به، خاصة أنه لايزال يتبقى في عقده مع الأهلى موسمان.

من جهة أخرى، سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى بعدما أعلن الجهاز الطبى جاهزية الثنائى على معلول ورامى ربيعة، بعدما اشتكى اللاعبان من الإجهاد وغابا على أثره عن تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت مساء «الثلاثاء» وانتظم الثنائى في المران وأصبحا جاهزين للمشاركة مع الفريق أمام بيراميدز في كأس مصر يوم السبت المقبل، في الوقت الذي طالب فيه الجهاز الفنى من نظيره الطبى إعلان الحالة النهائية لوليد سليمان الذي أدى تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل في النادى الأهلى، كما انتظم صلاح محسن في التدريبات الجماعية بعد غيابه في الأيام الماضية بسبب وفاة والده، وهو ما أبعده عن مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان في البطولة الإفريقية.