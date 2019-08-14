تعثر مفاوضات برشلونة لعودة نيمار.. تعرف على السبب

قدم وفد نادي برشلونة الإسباني، أكثر من عرض، خلال جلسة التفاوض الأولى مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لشراء نيمار جونيور هذا الصيف.

وكشفت صحيفة لو باريزيان، كواليس الاجتماع الذي امتد 3 ساعات بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي مع إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وخافيير بورداس مدير النادي، وأندري كوري وسيط من أمريكا الجنوبية لدى إدارة البارسا، ومقرب من عائلة نيمار.

وأوضحت أن إدارة البارسا قدمت عرضًا في البداية بطاقة البرازيلي فيليب كوتينيو مع مبلغ مالي يتراوح بين 60 إلى 80 مليون يورو مقابل عودة نيمار للبارسا.

وحدد وفد برشلونة، ثمن كوتينيو بنحو 120 مليون يورو، وهو ما اعتبره ليوناردو قيمة مبالغ فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو يستهدف الحصول على مبلغ مالي يتراوح بين 250 إلى 300 مليون يورو، لذلك تدخل وفد برشلونة وعرض راكيتيتش، إلا أن سان جيرمان رد برغبته في ضم سيميدو وديمبلي.

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وذكر التقرير "إدارة برشلونة ترفض التفريط في ديمبلي، كما أن سيميدو يرتبط بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو مما يعني أن الصفقة ستزيد قيمتها إلى 220 مليون يورو بخلاف القيمة المحددة لكوتينيو، لذلك رفض وفد برشلونة هذا الاقتراح الباريسي".

ونوهت الصحيفة أن برشلونة لا يستعجل دفع مبلغ مالي كبير خاصة أنه النادي الوحيد الذي يتفاوض حاليا لشراء نيمار، حيث أن ريال مدريد ينتظر التخلص من بعض لاعبيه قبل التفاوض لضم نيمار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بالنادي الباريسي، أن الاجتماع الأول بوفد برشلونة لم يكن مثمرًا، بينما كشف مصدر مقرب من نيمار، أن مسؤولي البي إس جي بصدد التقدم بعرض جديد في المفاوضات مع برشلونة خلال يومين على الأكثر.

وأكدت أن التفاوض بين برشلونة وباريس سان جيرمان لم يشمل طرح ظهير أيسر أو حارس مرمى في الصفقات التبادلية.