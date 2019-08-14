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رابط كورة لايف| شاهد الآن مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

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رابط مشاهدة مباراة وتشيلسي يلا شوت بلس، اليوم الاربعاء في بطولة  كأس السوبر الأوروبي على ملعب فودافون ارينا في العاصمة تركيا، ويسعى فرانك لمبارد المدير الفني للبلوز للفوز بأول بطولة له كمدير فني وتعويض الخسارة المزلة له مع الفريق أمام مانشستر يوناتيد برباعية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت بلس والقنوات الناقلة لها: 

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية ، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام

ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول مباراة تشيلسى اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أدريان فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفى خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

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تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول 

من المتوقع أن يخوض  فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسى مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلاً من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة ستار جودة عالية بدون تقطيع 

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