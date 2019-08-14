شكرا لقرائتكم ميتشو يخطر الزمالك بإنهاء علاقته مع أورلاندو بشكل ودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لمسئولي نادي الزمالك، أنه سيتولي ملف إنهاء علاقته مع بطل جنوب أفريقيا دون تدخل مسئولي القلعة البيضاء.

مدرب الزمالك الجديد ميتشو



وأكد ميتشو لمسئولي الزمالك، أنه سينهي ارتباطه مع نادي أورلاندو بشكل ودي، دون تدخل من النادي الأبيض نهائيا، أو تحمل أى قيمة مالية لسداد شرط جزائى.

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ميتشو مدرب الزمالك الجديد



ويرتبط ميتشو بعقد مع بطل جنوب أفريقيا، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويخوض أولي مباريات الموسم الجديد مع فريقه الليلة بالدوري الجنوب أفريقي، أمام سبور سبورت.

ويترقب مسئولو نادي الزمالك، تأكيد ميتشو على فسخ تعاقده بشكل رسمي مع نادي أورلاندو للإعلان عن التعاقد معه وتوليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض.

وأعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الإعلان الرسمي عن أسم المدير الفنى الأجنبي الجديد، سيتم فور وصوله للقاهرة، مؤكدا أن المدرب سيتواجد فى مصر يوم الأحد المقبل، لتولي المسئولية الفنية بشكل رسمي.