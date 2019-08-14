شكرا لقرائتكم الزمالك ينقل تدريباته إلى برج العرب استعدادا لـ"ديكاداها"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر طارق يحيي المدير الفنى المؤقت للزمالك، نقل المران الذى كان مقرر له مساء اليوم على ملعب النادى إلى الملعب الفرعى باستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مرانه غدا الخميس، على الملعب الرئيسى فى ستاد برج العرب وكذلك بطل الصومالى استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء الجمعة.
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