شكرا لقرائتكم مفاجأة .. أحمد حمودى معروض على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات أحمد حمودى الذى قام بفسخ عقده مع الأهلى مؤخرا على الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي فسخ عقد أحمد حمودي بالتراضي ليرحل اللاعب عن القلعة الحمراء رسمياً ويصبح من حقه الانتقال لأي نادي يختاره .

أحمد حمودى

حمودى تواجد فى الزمالك معارا من بازل السويسرى عام 2015 ، قبل أن يعود إلى فريقه السويسرى ومنه إلى الباطن السعودي ثم الأهلى.

وتلقي حمودي عدة عروض محلية أبرزها من الاتحاد السكندري وسموحة والإسماعيلي وإنبي والمقاولون العرب بجانب عرضاً خارجياً من الدوري الأمريكي لكنه بمقابل مالي ضعيف.

وقضى حمودى 924 يوماً داخل جدران القلعة الحمراء منذ انضمامه في 31 يناير موسم 2017 قادماً من الباطن السعودي بعد صراع كبير بين أهل القمة الأهلي والزمالك على الحصول على خدمات اللاعب.

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حمودى موهبة كروية توارت على دكة بدلاء النادي الأهلي أو خارج التشكيل طوال تلك الفترة لأسباب فنية رغم تتابع أكثر من مدرب على القلعة الحمراء، ليقرر حمودي في نهاية المطاف أن يفسخ تعاقده مع الفريق الأحمر بالتراضي باحثاً عن فرصة جديدة في نادي آخر.

الموسم الأول لأحمد حمودي مع النادي الأهلي كان في عام 2017، وشارك صانع ألعاب الأهلي في 5 مباريات بالدوري العام، 3 لقاءات في كأس مصر، و5 مباريات أخرى في دوري أبطال أفريقيا بمجموع 13 مباراة سجل خلالهم حمودي هدف واحد وصنع 3 أخرى.

وفي الموسم الثاني لحمودي مع الأهلي شارك اللاعب في 10 مباريات بالدوري العام، ومباراة واحدة في كأس مصر، و6 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا، بإجمالي 17 مباراة وسجل حمودي هدف واحد وصنع 6 أهداف .

أما الموسم الماضي فلم يشارك أحمد حمودي مع الأهلي سوى في 8 مباريات فقط بواقع 4 لقاءات في الدوري العام ومثلهم في دوري أبطال أفريقيا، اكتفى حمودي بصناعة هدف واحد ولم يسجل.

وجاءت إجمالي أرقام حمودي مع الأهلي في عامين ونصف بواقع 38 مباراة سجل هدفين فقط وصنع 10 أهداف.