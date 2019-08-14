باسم على يدخل حسابات الجونة...

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جدة - عمرو شويل تلقى باسم علي ظهير أيمن فريق الاهلي عرضاً من نادي الجونة للإنتقال لصفوفه خلال الصيف الجاري عن طريق حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في النادي الساحلي . ووافق مسئولو الأهلي على رحيل باسم علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأحدى الأندية المحلية التى طلبته لعدم حاجة الفريق لجهوده في المرحلة المقبلة خاصة وأن باسم غاب تماماً عن حسابات الجهاز الفني للأهلي الفترة الماضية. وينضم عرض الجونة لضم باسم علي لأندية محلية أخرى طلبت ضم اللاعب يأتي في مقدمتها عروضاً من الأٍسماعيلي وإنبي وغيرهما.

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