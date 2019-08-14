شكرا لقرائتكم تعرف على موعد فتح استاد برج العرب لجماهير الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان لقاء الزمالك مع ديكاداها الصومالى قد تم تأجيله من الأحد الماضى إلى بعد غد الجمعة ونقله من ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس إلى ستاد برج العرب فى الإسكندرية.
يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن طباعة 10 آلاف تذكرة وسيتم طرحها للبيع للجمهور بداية من التاسعة مساء اليوم فى ممر الملك فاروق بمقر النادى الأبيض.
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