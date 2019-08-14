شكرا لقرائتكم الرائد يعزز دفاعه بالكولومبي بالوميكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع، إجراءات توقيع عقد مع اللاعب الكولومبي إزيكييل بالوميكي قادماً من صفوف فريق ديبورتيفو كالي، بنظام الإعارة لموسم واحد.

وقضى المدافع الكولومبي معظم مسيرته في الأميركيتين إذ بدأ لاعباً لغاييغول قبل خوض عدة تجارب مع بلازا أمادور البنمي وإسبانيولا التشيلي وأندية كورتولوا وأتلتيكو ناسيونال وديبورتيفو كالي الكولومبية، فيما كانت تجاربه الأوروبية مع أندية سبارتاكس اللاتفي وأولوموك التشيكي وغوميل البيلاروسي، وحقق خلال مسيرته بطولة الدوري الكولومبي في موسم 2016 - 2017، مع أتلتيكو ناسيونال. ول ميسبق لبالوميكي اللعب للمنتخب الكولومبي.

ويستعد الرائد للموسم الجديد من الدوري السعوزدي للمحترفين، حيث سيواجه اتحاد ججدة في أولى مباريات الفريقين في البطولة، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الريتاضية بجدة.