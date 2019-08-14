شكرا لقرائتكم بيتيس يواصل تدعيم صفوفه ويتعاقد مع إغليسياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ريال بيتيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، إنه ضم المهاجم بورخا إغليسياس من إسبانيول بعد أن دفع 28 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأمضى إغليسياس البالغ من العمر 26 عاما معظم مسيرته الكروية بعيدا عن دوري الأضواء حتى انضم إلى إسبانيول الموسم الماضي وسرعان ما أثبت نفسه وترك بصمة بعد أن أحرز 17 هدفا في الدوري ليساعد ناديه في التأهل إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ 12 عاما.

ويعود المهاجم مجددا للعب تحت قيادة المدرب روبي الذي قاد إسبانيول للتأهل للدوري الأوروبي قبل أن ينتقل إلى بيتيس صاحب المركز العاشر في جدول الترتيب. كما أصبح أغلى صفقة انتقال يبرمها بيتيس منذ أكثر من 20 عاما. ولا يتخطاها سوى صفقة ضم لاعب الوسط البرازيلي دينيلسون في 1998 مقابل 31.5 مليون يورو.

وأنفق بيتيس 67 مليون يورو حتى الآن في فترة الانتقالات الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد أن ضم لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير من أولمبيك ليون مقابل 19.5 مليون يورو والمهاجم الإسباني خوانمي من ريال سوسيداد مقابل ثمانية ملايين يورو.