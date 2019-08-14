قبل ساعات من السوبر الأوروبي.. ’’صلاح‘‘ يقصف جبهة ’’جوارديولا‘‘

كتب: ضياء السقا

قبل ساعات من بطولة كأس السوبر الأوروبي، بين ليفربول وتشيلسي، قصف النجم المصري محمد صلاح، جبهة بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعدما أكد أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أهم من حصد الدوري الإنجليزي.

وكان جوارديولا قد أكد في تصريحات سابقة أنه يفضل الفوز بلقب الدوري الإنجليزى على التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، حيث شبّه المدرب الإسباني، تتويج ليفربول بدورى أبطال أوروبا بزيارة الكازينو أو دوران عجلة الروليت.

من جانبه رد صلاح على تصريحات جوارديولا قائلا: "دورى أبطال أوروبا أكبر منافسه فى كرة القدم، وإذا تم منحي خياراً للاختيار ما بين الشامبيونزليج، والدوري الإنجليزي سأحبذ البطولة القارية".

وأضاف صلاح في تصريحات لشبكة "CCN": "هذا رأيى.. أنا لا أتحدث عن بيب جوارديولا، ولكن رأيى.. إنها أكبر منافسة في كرة القدم ، لذلك يريد الجميع الفوز بها، سواء كان مدرب أو لاعب.. لذا بالطبع الدوري الممتاز هو أيضًا شىء كبير، لكن لا يزال دورى أبطال أوروبا هو أكبر منافسة".

ويواجه ليفربول ، نظيره تشيلسي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، في كأس السوبر الأوروبي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الأولي بالدوري على ضيفه نورويتش سيتي، بأربعة اهداف مقابل هدف، بينما يدخل تشيلسي المباراة بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتيد برباعية نظيفة.

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وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر الأوروبي بين فريقين من إنجلترا.

وتوج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليمنح مدربه كلوب فرصة المنافسة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى، بعد 3 محاولات فاشلة لبلوغ هذه المباراة.

في المقابل، توج تشيلسي في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، ليضرب موعدًا مع ليفربول في هذا اللقاء الإنجليزي الخالص على لقب السوبر الأوروبي.

صلاح ينتظر انجازا جديدا

ويبحث صلاح عن إنجاز شخصي جديد خلال مواجهة فريقه لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، لأنه في حال نجح الفرعون في التتويج بالبطولة هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يتوج باللقب في التاريخ، والذي حصده الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987-1988، ولكن ماجر كان خارج القائمة، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد موسم 2017-2018، حين فاز النادي الملكي على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ولكنه أيضا لم يشارك في اللقاء، وكان خارج القائمة.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح مع ليفربول في مواجهة تشيلسي، ليكون أول لاعب مصري وعربي يلعب في هذه البطولة، حيث يعد صلاح من أبرز لاعبي الريدز في الوقت الحالي وأحد أسلحة الألماني يورغن كلوب الأساسية.