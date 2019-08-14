شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن 6 قرارات مهمة فى مؤتمر مرتضى منصور عن المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضي منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا في مقر القلعة البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء ، للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.
وحرص على حضور المؤتمر كل من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء مجلس القلعة البيضاء.
ويرصد سوبر كورة أهم 6 قرارات أعلنها مرتضي منصور فى مؤتمره الصحفى الخاص بالاعلان عن اسم وكشف هوية المدرب الجديد.
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