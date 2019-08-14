معسكر مغلق يجهز الطاولة لدورة الألعاب الافريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب تنس الطاولة ،معسكر مغلق باستاد القاهرة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب فى الفترة من 19 حتى 30 أغسطس ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد سفر والمحدد له 17 أغسطس الجارى . ويشارك منتخب الطاولة ببعثة مكونة من 10 لاعبين، مقسمين إلى 5 أولاد ، و5 بنات ، وجاءت القائمة عمر عصر، خالد عصر، أحمد صالح، محمد البيلى، ومحمود أشرف حلمى، على سمتوى السيدات، وفيما يخص منتخب الرجال تم اختيار دينا مشرف، وفرح عبد العزيز، ويسرا حلمى، وريم العراقى، بالإضافة إلى مريم الهضيبى ويرافقهم تامر وفقى اداريا للبعثة .

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