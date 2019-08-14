استبعاد طارق حامد وساسى وعبد الله جمعة وضم شيفو لقائمة مباراة ديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق مساء اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء ديكاداها الصومالي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا. وتضم القائمة 21 لاعبا هم : حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي. خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي. Advertisements خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمود عبد الرازق شيكابالا و أحمد سيد زيزو ، إسلام جابر. خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وعمر السعيد. ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي وخالد بوطيب وطارق حامد وفرجاني ساسي لعدم الجاهزية ومحمد أوناجم لعدم احقيته باللعب الا في دور المجموعات وعبد الله جمعة وأيمن حفني للإصابة.

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