شكرا لقرائتكم خبر عن خسر و تأهل إزاى؟ ..السلة يكشف كيف وصل منتخب السيدات للدور التالى من بطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب سيدات السلة الى منافسات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالسنغال ، رغم أنه خسر أول مبارتين فى منافسات البطولة ، حيث خسر من كوت ديفوار، وبعدها من السنغال، ورغم ذلك تأهل الى دور الـ 16.

ويلتقى منتخب سيدات السلة مع الكاميرون مساء اليوم فى منافسات دور الـ 16 من البطولة الأفريقية

كشف وائل لطفى مدير المنتخبات و لجنة العلاقات العامة باتحاد السلة ان البطولة يشارك بها 12 منتخبا تم تقسيمهم الى 4 مجموعات ، ووفقا لنظام البطولة الذى أقره الاتحاد الدولى " فيبا" فإن الأول من كل مجموعة يصعد مباشرة لدور الـ 8 ، بينما يتنافس باقى فرق المجموعات بدور الـ 16 ، حيث يلتقى الفراعنة ثالث المجموعة الاولى مع الكاميرون ثانى المجموعة الثانية .

وتضم قائمة منتخب السلة فى البطولة الأفريقية كل من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .