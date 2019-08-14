200 دولار مكافأة ناشئى اليد بعد التأهل إلى ربع نهائى مونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مسئولو اتحاد كرة اليد مبلغ 200 دولار لكل لاعب بصفوف منتخب الناشئين مواليد 2000 بعد التأهل إلى ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا . وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على نظيره السلوفينى بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 . Advertisements وبهذا الفوز نجح منتخب ناشئى اليد فى تحقيق الانتصار الخامس فى المونديال بعد الفوز فى 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا. وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .

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