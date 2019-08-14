شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مرتضى منصور يعلن وصول مدرب الزمالك الجديد القاهرة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض سيصل إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، وشدد على أنه يتم حاليا تجهيز العقود كى يوقع عليها المدير الفنى فى الفترة المقبلة بعد الاستقرار عليه.

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ويعقد رئيس النادى الأبيض مؤتمرا صحفيا فى مقر النادى بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادى والمدير الفنى الجديد الذى سيتولى المسئولية فى الفترة المقبلة.