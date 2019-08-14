عامر حسين يضم 4 عناصر للجنة المسابقات..مقلد وعبد الشافي .."الأبرز"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ضم 4 عناصر جديدة لتشكيل اللجنة بداية من الموسم الجديد. وتضم قائمة الأربعة أعضاء الجدد في لجنة المسابقت كلاً من : اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، شوقي عبد الشافي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، ومحمود هاني عضو لحنة مسابقات القسم الثاني، واللواء محمد طه مسؤول أمن الملاعب السابق باتحاد الكرة.

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