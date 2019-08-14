شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقل مران الليلة إلى برج العرب استعداداً لمواجهة ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق يحيي المدير الفنى المؤقت للزمالك، نقل المران الذى كان مقرر له مساء اليوم على ملعب النادى إلى الملعب الفرعى باستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

وتوجه فريق الزمالك إلى الإسكندرية خلال الوقت الحالى وذلك لدخول معسكر مغلق فى برج العرب، استعدادا للمواجهة المرتقبة مع الفريق الصومالى حيث سيخوض الأبيض مران الليلة على الملعب الفرعى وكذلك نظيره الصومالى.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مرانه غدا الخميس، على الملعب الرئيسى فى ستاد برج العرب وكذلك بطل الصومالى استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء الجمعة.